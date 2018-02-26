Татарстанских наблюдателей собрали в КФУ на обсуждение избирательного права

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Круглый стол «Избирательное право: актуальные аспекты теории и практики» состоялся сегодня на площадке юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета. Участниками диалога стали общественные наблюдатели, представители Общественной палаты РТ, Ассоциации юристов России и органов законодательной власти региона.

«Нам нужна помощь людей, представляющих научную сторону законодательства. Признаюсь: некоторые вещи мы не до конца понимаем в тонкостях избирательного процесса и избирательного права», – пояснил необходимость круглого стола координатор татарстанского регионального отделения «Корпуса наблюдателей "За чистые выборы"» Алмаз Ахмедзянов.

С докладом об основных изменениях в федеральном избирательном законодательстве выступил заведующий кафедрой конституционного и административного права К(П)ФУ Евгений Султанов. «Сейчас идет процесс расширения демократизации избирательного процесса», – отметил он.

«У нас в России – прогрессивное законодательство. Замечу, что у нас всеобщие прямые выборы главы государства, то есть непосредственно граждане выбирают своего кандидата. Во многих странах такого нет. По данным ЦИК РФ, порядка 80 процентов избирательных участков страны оборудованы камерами с прямым выходом в Интернет. Едва ли вы найдете на карте мира подобное», – отметил старший преподаватель кафедры конституционного и административного права К(П)ФУ Александр Васин.

Информационная и техническая открытость не нивелирует необходимости участия в избирательном процессе общественного наблюдения. «Вы можете увидеть нарушение, не попавшее в объектив камеры. Права активного действия у наблюдателя нет, но вы можете привлечь внимание тех, кто такое право имеет», – подчеркнул Васин, обращаясь к наблюдателям.

Сейчас в республике уже подготовлены более 3 тыс. наблюдателей. Из них 450 прошли обучение в Казани. С 26 февраля лекторы Ассоциации юристов России отправились по районам республики, чтобы проверить знания тех, кто будет следить за чистотой избирательного процесса на местах.

По опыту, полученному на предыдущих выборах во всех регионах страны, попытки нарушения законодательства остаются. Задача наблюдателей – пресечь незаконные действия.

Вторая задача круглого стола, после обучающей, – совершенствование избирательного процесса. Необходимо обозначить наиболее проблемные точки и выйти с предложениями по их преодолению на федеральный уровень, уверены участники мероприятия.