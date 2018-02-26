Президент Польши обвинил Украину в геноциде

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Во время посещения Гуты Пеняцкой, где в 1944 году было убито огромное количество евреев и поляков, польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина и Польша «нуждаются друг в друге для того, чтобы быть сильными и безопасными», сообщает RT. Поляки хотят быть в хороших отношениях с украинцами, подчеркнул Дуда.

Однако это не помешало президенту Польши обвинить украинских солдат и националистов в геноциде: в 1944 году это привело к гибели почти тысячи человек. Дуда призвал помнить о том, что произошло в Гуте Пеняцкой более полувека назад.