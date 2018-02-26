Врачи из РТ запатентовали новые хирургическое шило и ограничитель, а также метод лечения суставов

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Сотрудники татарстанской Республиканской клинической больницы получили 3 патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщается на сайте Министерства здравоохранения РТ.

Первый патент выдан врачам РКБ за новый метод лечения вальгусной деформации дистального отдела плечевой кости с ложным суставом головчатого возвышения плечевой кости у детей. Он заключается в остеотомии (хирургическом переломе) кости с последующим устранением деформации.

Лечение производится так: иссекается и компрессируется зона ложного сустава, а головчатое возвышение плечевой кости фиксируется спицей Киршнера к месту иссечения. Затем производится надмыщелковая эллипсовидная остеотомия плечевой кости с устранением деформации, после чего спица удаляется. Фрагменты кости фиксируются биодеградирующими винтами.

Новый способ позволяет улучшить анатомический и функциональный исход лечения, а также снизить его травматичность. Его разработали врачи детского травматолого-ортопедического отделения РКБ Петр Андреев (зав. отделением), Игорь Цой, Алексей Скворцов и Радиф Ахметов.

Следующим патентом отмечен ограничитель параартикулярных тканей, предназначенный для использования при операциях на крупных суставах. Он обеспечивает полноценное ограничение тканей и визуализацию внутрисуставных элементов. Устройство ограничителя — рукоять и рабочая часть в виде дугообразной пластины, на основании которой есть 2 заостренных зубца.

Авторы изобретения — врачи отделения травматологии № 1 и отделения ортопедии № 2 РКБ Ильдар Ахтямов, Сергей Ардашев, Гамиль Гарифуллов и Егор Сидорук.

Третий патент выдан за изобретение нового хирургического шила, предназначенного для перфорации мелких костей рук и ног при фиксации сухожилий и связок к костям. Инструмент позволяет исключить из действий по фиксации этапы выведения из кости шила или спицы, а также проведения заправленной шовным материалом иглы. Это облегчает работу хирургов, ускоряет процесс операции и уменьшает травмирование тканей.

Хирургическое шило изобрели врачи отделения микрохирургии кисти Мурад Журавлев, Андрей Богов (зав. отделением) и Илюся Ханнанова. Инструмент состоит из рукояти, в гнездо на торце которой вставляется съемная игла с заостренным рабочим концом. Противоположный ему конец иглы сплющен и имеет сквозное ушко для установки в рукоять. Глубина гнезда для иглы обеспечивает ее надежную фиксацию, а марка стали, из которой игла сделана, исключает ее поломку.