Казанский кикбоксер Эдуард Шигин выиграл профессиональный бой по правилам «К-1» у Евгения Сизова

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Один из самых титулованных кикбоксеров Татарстана, воспитанник казанского клуба единоборств «Хан» Эдуард Шигин в рейтинговом профессиональном бою по правилам «К-1» одержал убедительную победу со счетом 3 – 0 над москвичом Евгением Сизовым.

Поединок состоялся в рамках IX Республиканского фестиваля единоборств, который проходил в Нижнекамске 24 и 25 февраля. В нем приняли участие более 300 спортсменов из школ единоборств каратэ киокусинкай, каратэ шотокан, кудо, ММА, кикбоксинга и ушу.

Организаторами мероприятия выступили Нижнекамское отделение филиала Российского союза боевых искусств по РТ и исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района.

Кикбоксеры клуба «Хан» также показали отличные результаты по итогам городских и республиканских соревнований по кикбоксингу, проходивших в рамках нижнекамского фестиваля. «Золото» в своих весовых категориях взяли Эдуард Шигин, Даниль Анохин, Адель Файзутдинов, Марсель Валишин, Никита Лапшин и Карим Лутфуллин.

Кроме того, там же первые места заняли подопечные тренера клуба «Хан» Александра Зайцева – воспитанники детского дома Роман Серапионов и Рамзан Нальгиев.

Клуб единоборств «Хан» был открыт около года назад при поддержке АО «Татспиртпром». В нем спортсмены разных возрастов бесплатно занимаются многими видами боевых искусств. Также в клубе регулярно организуются тренировки для детей из детских домов и социальных приютов.