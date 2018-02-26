В Москве продадут дом с панно «Мы строим коммунизм»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Москве выставили на продажу часть доходного дома с панно «Мы строим коммунизм», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.

Часть здания площадью 2 тыс. кв. м продадут за 156,5 млн рублей.

Заявки для участия в торгах принимаются до 22 марта. Аукцион пройдет 28 марта текущего года.

Победитель будет обязан отреставрировать здание и построить парковку, отметил глава московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Доходный дом на Серпуховской площади был построен в 1904 году. В доме располагались шляпный и книжный магазины, гастроном и магазин готового платья. Кроме того, в доме находился один из первых синематографов в Москве.