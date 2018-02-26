Беременные пассажирки московского метро получат особые значки

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). С 26 февраля в московском метрополитене на стойках «Живое общение» беременные женщины могут получить специальные значки, сообщает ТАСС. На ярко-красных значках написано: «Спасибо, что уступили место будущей маме». По словам первого заместителя начальника столичного метро Романа Латыпова, это может помочь пассажиркам в положении совершать безопасные и комфортные поездки.

Такие акции уже проходили в Нью-Йорке и Лондоне, опыт зарубежных коллег решила перенять и Москва. Социальная кампания проводится в тестовом режиме, а в случае успеха станет действовать постоянно.

Уступать ли место обладательнице значка — вопрос совести. Никаких штрафных санкций по отношению к отказавшимся это делать пассажирам принято не будет.