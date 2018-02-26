Поклонников возмутил танец Успенской на стодолларовых купюрах

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Певица шансона Любовь Успенская опубликовала видео с корпоратива, на котором присутствующие бросают стодолларовые купюры под ноги исполнительнице.



Артистка выступила в сочинском ресторане горного курорта «Роза Хутор». «Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену стодолларовыми купюрами, обычаи не меняются», – подписала Успенская видеоролик.

Поклонники раскритиковали ролик и посчитали его по меньшей мере неуместным. В адрес исполнительницы посыпались обвинения. Подписчики отметили, что в большинстве своем российский народ живет за чертой бедности, а артистка просто издевается над ними, публикуя такие провокационные видео.

Успенская поспешила удалить все негативные комментарии и запретила писать их под видео, однако сам ролик оставила.

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