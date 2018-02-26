Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Поклонников возмутил танец Успенской на стодолларовых купюрах

26 февраля 2018, 14:43

Артистка выступила в сочинском ресторане горного курорта «Роза Хутор».

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Певица шансона Любовь Успенская опубликовала видео с корпоратива, на котором присутствующие бросают стодолларовые купюры под ноги исполнительнице.

Артистка выступила в сочинском ресторане горного курорта «Роза Хутор». «Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену стодолларовыми купюрами, обычаи не меняются», – подписала Успенская видеоролик.

Поклонники раскритиковали ролик и посчитали его по меньшей мере неуместным. В адрес исполнительницы посыпались обвинения. Подписчики отметили, что в большинстве своем российский народ живет за чертой бедности, а артистка просто издевается над ними, публикуя такие провокационные видео.

Успенская поспешила удалить все негативные комментарии и запретила писать их под видео, однако сам ролик оставила.

Ранее Анастасия Волочкова сразила общественность шпагатом на коне. 

 

Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену сто долларовыми купюрами, обычаи не меняются

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter