В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах зимних Олимпийских игр 2018 года

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 27 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
В мероприятии примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ, член исполкома Олимпийского комитета РФ, председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев и ректор Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Юсуп Якубов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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