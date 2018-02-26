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Политика

Песков подтвердил возможность издания новых майских указов

26 февраля 2018, 14:17

Окончательный выбор формы юридического оформления целей развития страны остается прерогативой Президента, подчеркнул представитель Кремля.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Возможность издания новых майских указов обсуждается в руководстве страны, но окончательное решение по этому вопросу примет Президент РФ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«<…> разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим Президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности», – подчеркнул представитель Кремля.

Однако, напомнил Песков, «существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров», одним из которых как раз и являются президентские указы. Несмотря на рассмотрение такой возможности, окончательный выбор формы юридического оформления остается за лидером страны, добавил он.

Кроме того, Песков заметил, что в Послании Президента Федеральному Собранию будут содержаться основные идеи предвыборной программы Владимира Путина как кандидата на пост главы государства.

Ранее о подготовке Администрацией Президента новых майских указов рассказал РБК. По информации издания, пока что ведется сбор инициатив от министерств. 


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