Песков подтвердил возможность издания новых майских указов

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Возможность издания новых майских указов обсуждается в руководстве страны, но окончательное решение по этому вопросу примет Президент РФ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«<…> разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим Президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности», – подчеркнул представитель Кремля.

Однако, напомнил Песков, «существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров», одним из которых как раз и являются президентские указы. Несмотря на рассмотрение такой возможности, окончательный выбор формы юридического оформления остается за лидером страны, добавил он.

Кроме того, Песков заметил, что в Послании Президента Федеральному Собранию будут содержаться основные идеи предвыборной программы Владимира Путина как кандидата на пост главы государства.

Ранее о подготовке Администрацией Президента новых майских указов рассказал РБК. По информации издания, пока что ведется сбор инициатив от министерств.