(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Москве в отделении «Почты России» задержали посылку с пулеметом Калашникова и двумя карабинами, сообщает ТАСС.

Необычная посылка была обнаружена сегодня утром сотрудниками службы безопасности «Почты России». В ходе обработки почты специализированным оборудованием сотрудники компании обнаружили в одной из коробок три единицы охолощенного огнестрельного оружия. При детальном обследовании стало понятно, что в посылке находятся пулемет Калашникова и два карабина Симонова. Опасный груз направлялся из Москвы в Сибирь.

Сотрудники «Почты России» передали найденное оружие и информацию об отправителе и получателе в правоохранительные органы.