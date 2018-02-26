Пулемет и два карабина пытались отправить Почтой России

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). В Москве при обработке почты была обнаружена посылка с пулеметом Калашникова и двумя карабинами, сообщает RT. Огнестрельное оружие пытались отправить в Забайкальский край. Правоохранительные органы уже получили от федерального почтового оператора данные адресанта и адресата для принятия процессуального решения.

«Утром 26 февраля в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности Почты России выявили в почтовых отправлениях три единицы охолощённого огнестрельного оружия — два карабина Симонова и пулемёт Калашникова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Почты России.