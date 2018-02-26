Президент РФ наградил почетными грамотами специалистов, готовивших команду «КАМАЗ-мастер»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Президент РФ Владимир Путин наградил за победу команды «КАМАЗ-мастер» в международных ралли-марафонах «Дакар-2017» и «Африка ЭкоРейс-2017» ряд сотрудников некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт», занимающегося подготовкой команды. Распоряжение о награждении опубликовано на официальном интернет-портале Государственной системы правовой информации РФ.
Почетными грамотами Президента РФ награждены: технический директор НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Губа, автослесарь Рафаиль Ильясов, водители-испытатели Андрей Каргинов и Владимир Рыбаков, а также начальник участка подготовки спортивных автомобилей Андрей Мокеев.
Благодарность Президента РФ объявлена автослесарям Владимиру Абрамовичу и Антону Мирному, руководителю группы разработки двигателей Руслану Ахмадееву, автоэлектрику Игорю Леонову, а также инженеру бюро обеспечения производства конструкторско-технологического отдела Дмитрию Никитину.