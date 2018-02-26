МОК: Исполненный хоккеистами гимн России не изменит решение по ОКР

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Исполнение государственного гимна РФ российскими хоккеистами не поменяет решения относительно восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Такое заявление сделали в Международном олимпийском комитете (МОК), пишет «Парламентская газета».

Российские хоккеисты после победного финала на Олимпиаде-2018 исполнили государственный гимн России, в то время как на стадионе звучал гимн олимпийского движения. Поскольку российские спортсмены выступали как «Олимпийские атлеты из России», им запретили показывать государственную атрибутику, поднимать флаг и исполнять гимн России.

«Мы понимаем, что это было вызвано эмоциями и волнением спортсменов, которые только что выиграли золотые медали в чрезвычайных обстоятельствах», — заявили в МОК.