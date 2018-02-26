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МОК: Исполненный хоккеистами гимн России не изменит решение по ОКР

26 февраля 2018, 13:56

Спортсмены исполнили гимн Российской Федерации от волнения, считают в Международном олимпийском комитете.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Исполнение государственного гимна РФ российскими хоккеистами не поменяет решения относительно восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Такое заявление сделали в Международном олимпийском комитете (МОК), пишет «Парламентская газета».

Российские хоккеисты после победного финала на Олимпиаде-2018 исполнили государственный гимн России, в то время как на стадионе звучал гимн олимпийского движения. Поскольку российские спортсмены выступали как «Олимпийские атлеты из России», им запретили показывать государственную атрибутику, поднимать флаг и исполнять гимн России.

«Мы понимаем, что это было вызвано эмоциями и волнением спортсменов, которые только что выиграли золотые медали в чрезвычайных обстоятельствах», — заявили в МОК.


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