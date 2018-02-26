Звезду «Догмы» Кевина Смита госпитализировали с тяжелым сердечным приступом

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Соединенных Штатах экстренно госпитализировали актера Кевина Смита, пишет «Газета.Ru».

Сердечный приступ у артиста случился после первого вечернего шоу с его участием на ТВ. Медики отметили, что в буквальном смысле вытащили актера с того света – у него была 100-процентная блокада левой передней нисходящей артерии.



«Если бы я не отменил второе шоу, чтобы поехать в больницу, я бы умер сегодня вечером. Но пока я по-прежнему над землей!» – прокомментировал свое состояние Смит, сделав несколько селфи из больницы.

Кевин Смит известен российскому зрителю по фильмам «Клерки», «Догма», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар».



Ранее сообщалось, что звезда Болливуда Шридеви умерла от сердечного приступа в Дубае.