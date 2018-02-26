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Экономика и финансы

Совфед просит изменить требования к банкам, размещающим бюджетные средства.

26 февраля 2018, 13:46

По мнению спикера Совета Федерации, новые нормы негативно влияют на конкуренцию среди банков.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). С просьбой поменять новые требования относительно уровня капитала и рейтинга банков, размещающих средства федерального бюджета, обратился к председателю Правительства Дмитрию Медведеву Совет Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает газета Известия. 

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, текущие нормы являются «чрезвычайно жесткими» и ограничивают частным банкам допуск к таким операциям. Она отметила, что текущие требования негативно влияют на конкуренцию в этой сфере.


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