Жители трех казанских поселков временно останутся без света

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В нескольких казанских поселках завтра, 27 февраля, не будет электричества, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Без электроэнергии с 8.30 до 17.00 останутся жители улиц Дубровая, Советская, Сосновая, 40 лет Победы поселка Петровский Приволжского района.
Также с 9 утра и до 18 часов свет отключат в домах поселка Константиновка Советского района по адресам: ул. Заречная, №№ 1 – 15; Мостовой пер.; ул. Односторонняя; ул. Советская, № 133 – 156; ул. Школьная, № 61 – 98. В это же время электричества не будет у жителей улиц Звездная и Ичеговая поселка Царицыно.
Отключение электричества производится в соответствии с графиком работ ОАО «Сетевая компания».