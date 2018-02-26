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Общество

Жители трех казанских поселков временно останутся без света

26 февраля 2018, 16:24

Электроэнергию отключат в домах поселков Константиновка, Царицыно и Петровский.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В нескольких казанских поселках завтра, 27 февраля, не будет электричества, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Без электроэнергии с 8.30 до 17.00 останутся жители улиц Дубровая, Советская, Сосновая, 40 лет Победы поселка Петровский Приволжского района.

Также с 9 утра и до 18 часов свет отключат в домах поселка Константиновка Советского района по адресам: ул. Заречная, №№ 1 – 15; Мостовой пер.; ул. Односторонняя; ул. Советская, № 133 – 156; ул. Школьная, № 61 – 98. В это же время электричества не будет у жителей улиц Звездная и Ичеговая поселка Царицыно.

Отключение электричества производится в соответствии с графиком работ ОАО «Сетевая компания».


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