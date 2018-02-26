Пенсионеры Татарстана станут участниками Спасской ярмарки

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Пенсионеры Татарстана станут полноценными участниками Спасской ярмарки. В этом году они представят свои работы на самом массовом в республике мероприятии, куда съезжаются туристы со всей России и из-за рубежа.

Об этом рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель Республиканского совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана Хабир Иштиряков.

«Это инициатива нашего совета. Пусть на ярмарке будет представлен не весь Татарстан, но хотя бы два-три района. Везде у нас есть свои мастера-умельцы. В Елабуге мы покажем и шитье, и живопись, и столярные изделия, резьбу по дереву, картины из меха – в каждом районе есть что-то особенное. Тут дело даже не в продаже. Многие пенсионеры ценят прежде всего участие, им важна востребованность. Мы в свою очередь покажем, что нуждаемся в них», – отметил собеседник агентства.

Иштряков подчеркнул, что письма в Министерство труда, занятости и соцзащиты Татарстана, с которым Совет ветеранов активно сотрудничает по другим проектам, уже направлены. Он уверен, что на Спасской ярмарке, которую в прошлом году за три дня посетили 182 тыс. человек, творчество народных умельцев из числа пенсионеров достойно представит республику.