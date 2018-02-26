Тысяча семей из Татарстана направит маткапитал на дошкольное образование

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ, Наталья Рыбакова). Около тысячи заявлений поступило в 2018 году в Отделение ПФР по РТ от жительниц Татарстана, желающих направить часть средств материнского капитала на оплату дополнительных образовательных услуг. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат регионального ОПФР Гульсина Сабирова.

«В 2018 году снят трехлетний мораторий на направление маткапитала на дошкольное образование. В связи с этим мы в этом году приняли еще тысячу заявлений. Данное направление стало очень востребованным. До 2018 года у участников программы не было возможности направить средства маткапитала на оплату дошкольных дополнительных образовательных услуг. Всего за годы действия программы 12 тыс. 590 участников из Татарстана направили часть государственных средств на образование детей», – пояснила участница пресс-конференции.

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Программа материнского капитала реализуется в России с 2007 года. За это время 248 тыс. молодых семей из Татарстана получили сертификаты на материнский семейный капитал. Семьи из республики получили от государства поддержку на общую сумму более 70 млрд рублей. 80 процентов участников программы потратили эти средства на улучшение жилищных условий.

Новый подход к демографической политике, включающий стимулирование рождаемости, был инициирован несколько лет назад Президентом РФ Владимиром Путиным. В конце 2017 года глава государства обозначил ряд новых задач, стоящих перед Правительством и региональными властями. По его инициативе действие программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года.