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В Казани открылась фотовыставка ветерана «Татнефти»

26 февраля 2018, 17:36 , Фото: Салават Камалетдинов

В Казани открылась фотовыставка ветерана «Татнефти» Экспозиция фоторабот Равиля Абушаева включает более 150 работ, рассказывающих о красоте современного Татарстана.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая открылась выставка ветерана компании «Татнефть», фотохудожника-любителя Равиля Абушаева. Это первая акция из серии экспозиций, на которых Союз пенсионеров Татарстана представляет работы татарстанских умельцев.

Открытие фотокартин Равиля Абушаева из Альметьевска в Филармонии

Равиль Абушаев привез из Альметьевска более 150 фоторабот, созданных за последние шесть лет. Нефтяник, вышедший на пенсию с должности мастера участка одного из подразделений «Татнефти», увлекался фотографией с самого детства, однако вплотную занялся любимым увлечением только в последние годы. «Первые черно-белые снимки я сделал еще в седьмом классе на фотоаппарат "Cмена". Конечно, это были фото семьи. Сейчас любимые темы – пейзажи, красота Татарстана, и все чаще – дети, забавные, чистые, такие непосредственные», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Равиль Абушаев.

В Казани и Альметьевске фотохудожник выставлялся не раз. Последняя масштабная экспозиция была в прошлом году в художественной галерее имени Зарипова.

Открытие фотокартин Равиля Абушаева из Альметьевска в Филармонии

«Эта выставка – только начало большой работы по реализации "Стратегия действий в интересах старшего поколения Российской Федерации до 2025 года". Вчера вечером я специально заглянул в фойе филармонии и обратил внимание, что каждый посетитель в первую очередь заглядывает именно сюда, на экспозицию. Это почти две тысячи человек! В последующем работы Абушаева заменят труды других художников-любителей и народных умельцев. Пусть их прекрасными произведениями наслаждается не только узкий круг родных и близких, но и все, кто готов прикоснуться к прекрасному», – такими словам открыл выставку председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Татарстана Хабир Иштиряков. Он также заметил, что работы можно не только посмотреть, но и приобрести, что для пенсионеров будет и материальной поддержкой, и признанием их творчества.

Действительно, зрители, в основном пенсионеры из разных районов Казани, на открытии восхищались мечетями и храмами республики, пейзажами, замершими на снимках персонажами, детьми, чей смех будто лился с фотографий. «Я потрясена удивительными кадрами художника, объемом выполненной работы. Сужу по тому, что сама занималась фотографией с юности. Композиции великолепно выстроены в жанровых снимках. Уверена, что такие картины не лишним будет не только показывать на выставках, но и продавать, например, в книжных магазинах», – отметила гостья выставки пенсионерка Елена Лаврова.

Открытие фотокартин Равиля Абушаева из Альметьевска в Филармонии

«Такое направление для нас очень важно. В республике очень много пожилых граждан, которые занимаются прикладным творчеством. Может быть, они не реализовали свои таланты в период активной трудовой деятельности, зато теперь у них есть время для активного самовыражения. Важно, что большинство работ, которые мы сегодня видим на выставке, посвящены красоте родного Татарстана. В дальнейшем мы продолжим работу, поэтому приглашаем к участию в выставках, творческому самовыражению наших дорогих пенсионеров», – завершила официальную часть открытия заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

Выставки художников-любителей и народных умельцев Татарстана организованы республиканском Советом ветеранов (пенсионеров), Министерством труда, занятости и соцзащиты РТ и Татарской государственной филармонией имени Г. Тукая.


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