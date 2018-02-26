В Казани открылась фотовыставка ветерана «Татнефти»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая открылась выставка ветерана компании «Татнефть», фотохудожника-любителя Равиля Абушаева. Это первая акция из серии экспозиций, на которых Союз пенсионеров Татарстана представляет работы татарстанских умельцев.

Равиль Абушаев привез из Альметьевска более 150 фоторабот, созданных за последние шесть лет. Нефтяник, вышедший на пенсию с должности мастера участка одного из подразделений «Татнефти», увлекался фотографией с самого детства, однако вплотную занялся любимым увлечением только в последние годы. «Первые черно-белые снимки я сделал еще в седьмом классе на фотоаппарат "Cмена". Конечно, это были фото семьи. Сейчас любимые темы – пейзажи, красота Татарстана, и все чаще – дети, забавные, чистые, такие непосредственные», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Равиль Абушаев.

В Казани и Альметьевске фотохудожник выставлялся не раз. Последняя масштабная экспозиция была в прошлом году в художественной галерее имени Зарипова.

«Эта выставка – только начало большой работы по реализации "Стратегия действий в интересах старшего поколения Российской Федерации до 2025 года". Вчера вечером я специально заглянул в фойе филармонии и обратил внимание, что каждый посетитель в первую очередь заглядывает именно сюда, на экспозицию. Это почти две тысячи человек! В последующем работы Абушаева заменят труды других художников-любителей и народных умельцев. Пусть их прекрасными произведениями наслаждается не только узкий круг родных и близких, но и все, кто готов прикоснуться к прекрасному», – такими словам открыл выставку председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Татарстана Хабир Иштиряков. Он также заметил, что работы можно не только посмотреть, но и приобрести, что для пенсионеров будет и материальной поддержкой, и признанием их творчества.

Действительно, зрители, в основном пенсионеры из разных районов Казани, на открытии восхищались мечетями и храмами республики, пейзажами, замершими на снимках персонажами, детьми, чей смех будто лился с фотографий. «Я потрясена удивительными кадрами художника, объемом выполненной работы. Сужу по тому, что сама занималась фотографией с юности. Композиции великолепно выстроены в жанровых снимках. Уверена, что такие картины не лишним будет не только показывать на выставках, но и продавать, например, в книжных магазинах», – отметила гостья выставки пенсионерка Елена Лаврова.

«Такое направление для нас очень важно. В республике очень много пожилых граждан, которые занимаются прикладным творчеством. Может быть, они не реализовали свои таланты в период активной трудовой деятельности, зато теперь у них есть время для активного самовыражения. Важно, что большинство работ, которые мы сегодня видим на выставке, посвящены красоте родного Татарстана. В дальнейшем мы продолжим работу, поэтому приглашаем к участию в выставках, творческому самовыражению наших дорогих пенсионеров», – завершила официальную часть открытия заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

Выставки художников-любителей и народных умельцев Татарстана организованы республиканском Советом ветеранов (пенсионеров), Министерством труда, занятости и соцзащиты РТ и Татарской государственной филармонией имени Г. Тукая.