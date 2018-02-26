Члена запрещенной в РФ «Артподготовки»* суд в Казани оставил под стражей

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователей и оставил под стражей 55-летнего Олега Деткина, сторонника запрещенной в РФ организации «Артподготовка», обвиняемого в «Возбуждении ненависти либо вражды».

Следствие полагает, что в период с мая 2015 года по июль 2017 года Деткин разместил на своей странице в социальной сети тексты и фотографии экстремистского характера, главная цель которых состоит именно в возбуждении ненависти либо вражды по отношению к определенной национальной или социальной группе лиц.

«Я считаю, что уже достаточно провел в суде – 4 месяца – за те преступления, которые совершил – выкладывал картинки. А то, что мои подписи и резкие комментарии, излишние... Я сам с собой был честен. Я больше не подойду к своей странице. Мне и так каждый день в тюрьме, в моем возрасте...», – заявил суду сам Деткин.

«Артподготовка» признана экстремисткой 26 октября прошлого года. После такого решения по стране начались задержания ее сторонников – Деткина задержали 30 октября.

*МОД «Артподготовка» является запрещенной в РФ организацией.