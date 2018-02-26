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Культура

Организации, поддерживающие молодых талантов, смогут получить полмиллиона рублей

26 февраля 2018, 23:57

В 2018 году Фонд президентских грантов проведет два конкурса.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Два конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций будут проведены Фондом президентских грантов в 2018 году, сообщает Министерство культуры республики Татарстан. Принять участие в конкурсах смогут проекты, предусматривающие поддержку молодых талантов, социальную поддержку граждан, развитие науки и культуры и другие направления.

Грант может составить более 500 тысяч рублей. В свою очередь фонд предъявляет к организациям ряд требований: например, организация не должна быть зарегистрирована позднее чем за полгода до окончания приема заявок и не должна иметь задолженностей.

Подать заявку на первый конкурс организации могут до 26 марта текущего года.


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