Организации, поддерживающие молодых талантов, смогут получить полмиллиона рублей

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Два конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций будут проведены Фондом президентских грантов в 2018 году, сообщает Министерство культуры республики Татарстан. Принять участие в конкурсах смогут проекты, предусматривающие поддержку молодых талантов, социальную поддержку граждан, развитие науки и культуры и другие направления.

Грант может составить более 500 тысяч рублей. В свою очередь фонд предъявляет к организациям ряд требований: например, организация не должна быть зарегистрирована позднее чем за полгода до окончания приема заявок и не должна иметь задолженностей.

Подать заявку на первый конкурс организации могут до 26 марта текущего года.