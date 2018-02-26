Суд в Казани рассматривает вопрос о продлении ареста сторонника «Артподготовки»*

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани в эти минуты рассматривает ходатайство следователей о продлении срока ареста сторонника запрещенной в РФ организации «Артподготовка». 56-летнего Олега Деткина обвиняют в «Возбуждении ненависти либо вражды» за размещенные в социальной сети материалы.

По данным следствия, с мая 2015 по июль 2017 года Деткин публиковал на своей странице тексты и фотографии экстремистского содержания, которые, в том числе, призывали к действиям, направленным на возбуждение расовой, национальной и социальной розни.

«Артподготовка» известна своими националистически-левыми взглядами и призывами к революции. 26 октября 2017 года суд признал эту организацию экстремисткой и запретил ее деятельность.

Сразу после этого начались задержания членов этого движения – Деткин был задержан 30 октября прошлого года. Всего же в открытых источниках есть информация о тридцати уголовных делах по всей стране.

По словам следователя, следствию сейчас необходимо провести необходимые процессуальные процедуры перед тем как передать дело в суд. В связи с этим Деткина просили оставить под стражей еще на месяц.

*МОД «Артподготовка» является запрещенной в РФ организацией.