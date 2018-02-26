Посол США в РФ сыграл на фортепиано в казанском антикафе

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Вечером 25 февраля посол США в РФ Джон Хантсман, который находится в Казани с двухдневным визитом, зашёл в одно из городских антикафе и сыграл на фортепиано. Об этом сообщает «Циферблат» на своей странице в Инстаграм.

«Американский посол в Ц. Говорят, он просто зашёл поиграть на пианино», — комментирует свой пост администрация антикафе. Посол сыграл с казанской группой «Ледокол Пушкин».

После и посольство США в РФ выложило на своей странице в социальной сети фото Джона Хантсмана в казанском заведении. Пользователи инстаграм оставляют восторженные комментарии: «Оказывается Джон ещё и музыкант) Было приятно познакомиться и помузицировать!», «Вот вам и Америка!))», «Amazing, respect».