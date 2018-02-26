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Торжественные церемонии бракосочетаний из «Чаши» переедут на «Казанскую ярмарку»

26 февраля 2018, 10:56

В Центре семьи «Казан» разместятся центр управления Фестиваля болельщиков Fun Fest FIFA и медиа-центр.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). На пять месяцев, с 1 апреля по 1 августа, торжественные церемонии переедут из Центра семьи «Казан» в главное здание Выставочного центра «Казанская ярмарка», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Территория возле «Чаши» станет площадкой Фестиваля болельщиков Fun Fest FIFA во время матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Перед Центром семьи «Казан» организуют зоны активностей для болельщиков, а на главной сцене фестиваля появится экран для трансляции матчей и выступлений творческих коллективов города и республики. Ежедневно Fun Fest FIFA смогут посетить 40 тысяч человек, отмечает пресс-служба.

В самом Центре семьи «Казан» разместятся центр управления фестиваля, медиа-центр и центр для волонтеров.


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