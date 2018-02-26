(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). 29-летнего мужчину задержали в Набережных челнах за попытку взорвать квартиру, сообщает газета «Челнинские известия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел 22 февраля. В полицию позвонили взволнованные жители одного из домов в Набережных Челнах. Они сообщили, что на ручке соседской квартиры прикреплено самодельное взрывное устройство, похожее на гранату. Все жильцы подъезда были эвакуированы. Из заминированной квартиры по пожарной лестнице спасатели вывели 27-летнюю женщину с четырехлетней девочкой.

К месту ЧП прибыли саперы, которые и обезвредили взрывчатку.

По подозрению в преступлении был задержан 29-летний уроженец поселка ЗЯБ. Ведется детальная проверка по факту случившегося.