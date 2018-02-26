Вейперы вредят своему здоровью не хуже курильщиков

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Научный коллектив из Австрии и США выяснил, что пар электронных сигарет и вапорайзеров содержит значительное количество частиц токсичных металлов. Их постоянное вдыхание повышает риск заболеваний (в том числе, онкологических) легких, печени, мозга и сердечно-сосудистой системы. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Environmental Health Perspectives, сообщает Naked Science.

Причиной этого ученые считают металлические нагревательные элементы электронных сигарет и вапорайзеров. В ходе эксперимента исследователи проанализировали химический состав жидкости из неиспользованных контейнеров, остатков жидкости в испарителях и пара. Курительные приборы для исследований предоставили 56 человек, «паривших» каждый день.

Был проведен анализ на присутствие в жидкостях и паре частиц распространенных металлов: свинца, железа, алюминия, мышьяка, хрома, цинка и сурьмы. В нетронутых контейнерах оно было минимальным, но в находившейся в испарителях жидкости и в самом паре обнаружилось множество частиц свинца, хрома, никеля, марганца и цинка. Первые 3 металла токсичны в любой форме, марганец и цинк опасны при постоянном вдыхании их микрочастиц. Об этом прекрасно знают неврологи — существует даже термин «Интоксикация марганцем».

Анализы показали, что уровень содержащегося в паре свинца иногда в 25 раз превышал его количество в жидкости, а количество никеля, хрома и марганца приближалось к ограничениям, установленным Агентством по охране окружающей среды США. Частицы металлов попадают в пар с проволочных спиралей нагревательных элементов от воздействия температуры.

Кстати, предыдущие исследования той же научной группы показали, что уровень хрома и никеля повышен не только в «вейпе», но и в физиологических жидкостях его любителей. Еще раньше другие исследователи обнаружили, что электронные сигареты повышают риск различных заболеваний кровеносных сосудов и иммунной системы, а также не помогают бросить курить.