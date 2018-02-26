В случае ядерного удара КНДР по Токио пострадают миллионы человек

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Последствия ядерного удара КНДР по Японии предположило американское аналитическое издание National Interest, сообщает РИА Новости.

При помощи разработанной в Технологическом институте Стивенса программы Nukemap специалисты оценили потери, которые понесет Токио в случае применения КНДР ядерного оружия. Согласно мнению NI, несмотря на негативные отношения между странами, Япония не является основным противником для Северной Кореи и интересует ее только в качестве места, где размещены военные объекты США. Эксперты уверены, что американские базы станут первоочередной целью для КНДР: при нанесении удара по военному объекту «Йокота», принадлежащему США и размещенному менее чем в 50 километрах от японской столицы, пострадает 45 тысяч человек, а 13 тысяч — погибнут. Тем не менее, считают специалисты NI, радиоактивные осадки не достигнут Токио.

Последствия удара по правительственным структурам в районе Касумигасэки будут более ужасающими: погибнут более 24 тысяч человек, число пострадавших же достигнет 91 тысячи. Наиболее разрушительный удар будет нанесен по Министерству обороны Японии, расположенному в Синдзюку. Согласно мнению экспертов, взрыв унесет жизни 57 тысяч человек, количество пострадавших будет в районе 128 тысяч. Ядерный осадок от этого удара, отмечают специалисты, затронет остальные районы японской столицы.

При этом, отмечает NI, существует несколько факторов, могущих повлиять на последствия ядерного удара по Токио. Убежищем может послужить транспортная система столицы, однако у свидетелей вспышки ядерного взрыва могут быть проблемы со зрением в силу равнинной местности, на которой расположен Токио.

Разрушения в случае ядерного удара будут колоссальны. По словам специалистов, они достигнут таких масштабов, каких в Токио не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Своим исследованием издание хочет привлечь внимание к необходимости полного отказа от ядерного вооружения.