Председатель КНР Си Цзиньпин сможет избираться на третий срок

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). На пленуме ЦК Коммунистической партии Китая рассмотрят возможность по изменению Конституции. Нововведения в ней будут касаться ограничения двумя сроками должности председателя страны. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на South China Morning Post.

В случае, если изменения будут введены в силу, Си Цзиньпин (председатель КНР) сможет быть переизбран на третий срок в 2023 году. Это нынешней Конституцией страны запрещено.

Впервые Си Цзиньпин был избран на свою должность в 2013 году. Второй раз его намерены переизбрать

в марте этого года.