Реконструкция очистных сооружений в Альметьевске начнется весной

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Начало реконструкции очистных сооружений канализации в Альметьевске запланировано на 2-й квартал 2018 года. Об этом сообщается на сайте Альметьевского муниципального района и города Альметьевска.

Реконструкция состоит из шести этапов, реализация двух из них пройдет в 2018 году. Планируется, что очистные сооружения канализации реконструируют до конца 2020 года.

«На сегодняшний день вопрос выделения финансовых средств из федерального и республиканского бюджета на реконструкцию очистных сооружений канализации Альметьевска решается положительно», — отмечает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района и города Альметьевска.