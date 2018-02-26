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Экономика и финансы

Реконструкция очистных сооружений в Альметьевске начнется весной

26 февраля 2018, 10:38

В 2018 году проведут два из шести этапов реконструкции очистных сооружений канализации Альметьевска.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Начало реконструкции очистных сооружений канализации в Альметьевске запланировано на 2-й квартал 2018 года. Об этом сообщается на сайте Альметьевского муниципального района и города Альметьевска.

Реконструкция состоит из шести этапов, реализация двух из них пройдет в 2018 году. Планируется, что очистные сооружения канализации реконструируют до конца 2020 года.

«На сегодняшний день вопрос выделения финансовых средств из федерального и республиканского бюджета на реконструкцию очистных сооружений канализации Альметьевска решается положительно», — отмечает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района и города Альметьевска.


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