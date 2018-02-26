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В школах Рима отменили уроки из-за аномальных холодов

26 февраля 2018, 10:34

В Италию пришел сибирский циклон с сильными снегопадами и 10-градусным морозом.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Школы и детские сады в Риме закроют из-за аномальных холодов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэрии.

В центральных областях Марке, Эмилия-Романья, Молизе и Тоскана объявили желтый уровень опасности погоды. На севере страны синоптики прогнозируют 10-градусные морозы, в горах температура может опуститься до минус 16 градусов.

Помимо Рима школьники могут не ходить в школы в городах центральной области Лацио, а также в Кампании и Тоскане.

Кроме того, сокращено число автобусных маршрутов из-за риска гололедицы.

В Италию пришел сибирский циклон, который принес с собой аномальный холод и снегопады. В местных СМИ его прозвали Бураном (Buran). 


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