Запрет на ввоз молока и сливок из Белоруссии вступил в силу

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). С понедельника, 26 февраля, Россия запретила ввоз из Белоруссии молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции, пишут «Известия».

Ограничения коснулись молока, в том числе пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного. Также запрет распространяется на сливки (наливом, сухие, концентрированные), концентрированную и сухую сыворотку, консервированные и сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок.

России пошла на такие меры «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ», отмечают в Россельхознадзоре.

Сегодня Россельхознадзор проведет консультации с представителями Минсельхозпрода Белоруссии.