Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Запрет на ввоз молока и сливок из Белоруссии вступил в силу

26 февраля 2018, 10:30

Молочная продукция из Белоруссии попала под запрет из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.
Белоруссия продолжит поставлять молоко на российский рынок

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). С понедельника, 26 февраля, Россия запретила ввоз из Белоруссии молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции, пишут «Известия». 

Ограничения коснулись молока, в том числе пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного. Также запрет распространяется на сливки (наливом, сухие, концентрированные), концентрированную и сухую сыворотку, консервированные и сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок. 

России пошла на такие меры «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ», отмечают в Россельхознадзоре. 

Сегодня Россельхознадзор проведет консультации с представителями Минсельхозпрода Белоруссии.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter