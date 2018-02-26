В Россию вернулся первый бизнесмен из «Списка Титова»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал в Facebook, что в Россию вернулся первый бизнесмен из составленного им списка предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться в РФ. Об этом сообщил «Интерфакс».

Первым вернувшимся стал ростовский предприниматель Андрей Каковкин, обвиненный в присвоении займа на сумму в 10 млн рублей, который, как считает следствие, не планировал возвращаться. Борис Титов объяснил это так: «После подачи истцом заявления на средства Андрея Каковкина был наложен арест. Поэтому он не мог их вернуть». Омбудсмен добавил, что в аэропорту предприниматель был задержан полицией и отправлен в ОВД, но позже его отпустили под обязательство о явке.

Напомним, что 4 февраля Борис Титов направил Президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором изложил просьбу группы российских предпринимателей, вынужденных жить в Великобритании «в связи с необоснованным, как они полагают, уголовным преследованием». Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков через 3 дня подтвердил: письмо и список поступили в Кремль. Они будут изучены во взаимодействии с правоохранителями.

В «Лондонском списке» Бориса Титова — 16 предпринимателей, готовых вернуться в Россию: Алексей Шматко (Пенза), Евгений Петров (Комсомольск-на-Амуре), Азамат Кильдигушев (Уфа), Сергей Капчук (Екатеринбург), Галина Трефилова, Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Алексей Бажанов (все — Москва), Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев (все — Нижний Новгород), Леонид Кураев (Калужская область), Андрей Каковкин (Ростов-на-Дону), Константин Дюльгеров (Нижневартовск), Владимир Зюзин (Санкт-Петербург) и Василий Дякун (Омск).