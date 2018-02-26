Посол США в РФ прилетел в Казань

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Посол США в России Джон Хантсман прибыл в Казань, фото встречи дипломата опубликовано в Твиттере диппредставительства. Хантсман выразил желание поскорее увидеть, как в Казани россияне и американцы вместе работают и добиваются успеха. Это первый визит посла в Татарстан.

В Казани посол пробудет вплоть до 27 февраля. Он посетит «Иннополис», Казанскую ТЭЦ-3 и некоторые высшие учебные заведения города, встретиться с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, и представителями правительства Республики Татарстан. Глава дипмиссии США осмотрит достопримечательности Казани и отдаст дань уважения богатому культурному наследию республики. Также Джон Ханстман пообщается со СМИ республики.