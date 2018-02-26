(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Советник Президента США Иванка Трамп заявила, что не уверена в эффективности вооружения учителей. Она назвала идею отца, который хотел защитить школьников от нападений сверстников, неплохой, но незаконченной.

«Здесь явно нужен будет очень высокий стандарт для тех, кому будет позволено проносить оружие в школу», — призналась девушка.

Ранее Дональд Трамп предложил выдать учителям оружие, чтобы они смогли защитить школьников от нападок друг друга.