Впервые в Нижнекамске в рамках фестиваля восточных единоборств прошли поединки по ММА

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске на фестивале восточных единоборств впервые прошли поединки по ММА. Два рейтинговых боя завершились победой нижнекамских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба филиал Российского союза боевых искусств по РТ.

Всего фестиваль собрал в городе спортсменов пяти федераций. В первый день состоялись спортивные поединки по сетокан, киокусинкай, кудо, кикбоксингу, а также ММА и профессиональный бой по правилам «К-1» (самый жесткий и зрелищный раздел кикбоксинга).

Большинство финальных поединков организаторы отложили на второй день фестиваля. Также в этот день Паяо Краджанграта дал мастер-класс для тренеров, ведущих бойцов и руководителей спортивных федераций.

В рамках фестиваля почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Татарстан» наградили исполнительного директора Федерации киокусинкай РТ, руководителя Нижнекамского отделения РСБИ Ирека Фаррахова.