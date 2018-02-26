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Общество

Высота снежного покрова в Казани превысила 10 процентов от среднегодовых значений

26 февраля 2018, 10:26

Глубина промерзания грунта в городе находится в пределах нормы.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Высота снежного покрова в Казани на сегодняшний день составляет 65 см, что на 10 процентов больше средних многолетних значений. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. 

Глубина промерзания грунта не выходит за пределы нормы и составляет от 40 до 60 см, сообщил он. Показатели чуть выше нормы зафиксированы на Сухой реке — 61 см, Дербышках — 62 см и в Юдино — 67 см. «С такими показателями при чередовании положительной и отрицательной температуры воздуха паводок может пройти благополучно», — отметил начальник Управления гражданской защиты. Подтопление в жилых массивах, через которые протекают малые реки Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река, возможно при резком и устойчивом повышении температуры воздуха, также добавил Фердинант Тимурханов.


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