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Экономика и финансы

Россия осталась главным поставщиком нефти в Китай

26 февраля 2018, 09:52

В январе 2018 года Россия отправила в КНР 5,67 млн тонн «черного золота».
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Россия осталась главным поставщиком нефти в Китай в январе 2018 года, сообщает Reuters.

Сохранить позиции удалось благодаря введению в эксплуатацию второй ветки Транссибирского трубопровода.

Россия второй год подряд сохраняет за собой статус главного нефтяного поставщика Китая, опережая Саудовскую Аравию — главного экспортера ОПЕК — на 150 тыс. баррелей каждый день.

В январе текущего года Россия отправила в Китай 5,67 млн тонн нефти, что на 23,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloomberg.


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