(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Россия осталась главным поставщиком нефти в Китай в январе 2018 года, сообщает Reuters.

Сохранить позиции удалось благодаря введению в эксплуатацию второй ветки Транссибирского трубопровода.

Россия второй год подряд сохраняет за собой статус главного нефтяного поставщика Китая, опережая Саудовскую Аравию — главного экспортера ОПЕК — на 150 тыс. баррелей каждый день.

В январе текущего года Россия отправила в Китай 5,67 млн тонн нефти, что на 23,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloomberg.