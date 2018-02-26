Рейтинг Дональда Трампа снова оказался на рекордном минимуме

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). По данным исследования телеканала CNN, проводимого совместно с центром SRSS, рейтинг Президента США Дональда Трампа снова оказался рекордно низок, сообщает Газета.Ru. Начиная с декабря 2017 года он практически неизменно составляет 35 процентов: в прошлом месяце он повысился на 5 процентов, однако вскоре вернулся на прежнюю позицию.

Рекордно минимальна и поддержка Президента США республиканцами: деятельность главы государства одобряют 80 процентов членов партии, что на 1 процент меньше предыдущего антирекорда.

Среди демократов Трамп пользуется поддержкой только 5 процентов.