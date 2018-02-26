Стала известна программа пребывания посла США в Казани

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). 26-27 февраля посол США в РФ Джон Хантсман посетит Казань. Об этом ИА «Татар-информ» сообщает пресс-служба посольства США в РФ. Целью визита главы дипмиссии США станет встреча с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, встреча с представителями Правительства республики, с бизнес-сообществами региона, со студентами и преподавателями высших учебных заведений Казани, а также журналистами ведущих СМИ Татарстана. Также он посетит «Иннополис», Казанскую ТЭЦ-3. Во время посещения ТЭЦ-3 посол осмотрит новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе одной из самых мощных и эффективных турбин в мире производства американской компании General Electric.
Известно, что Джон Хантсман хочет увидеть достопримечательности города, чтобы отдать дань уважения богатому культурному наследию Татарстана.