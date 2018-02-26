(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Казанец на «КИА» спровоцировал аварию на трассе Оренбург – Казань, сообщает интернет-издание PRoOren.ru
Авария произошла накануне вечером на 124 км трассы Оренбург – Казань. По предварительным данным, 25-летний водитель «КИА» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с «Ладой Грантой» под управлением 62-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель отечественной легковушки, его 59-летняя попутчица и двое пассажиров «КИА» были доставлены в больницу.