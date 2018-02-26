В Набережных Челнах отремонтируют два ресурсных центра за 106 млн рублей

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах запланировали ремонт двух ресурсных центров. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Ремонтные работы проведут в политехническом и педагогическом колледжах.
Максимальная цена контракта составляет 106,2 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.
В ресурсных центрах отремонтируют кровлю, заменят окна и починят двери. Кроме того, запланирован ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации.
Планируется завершить все работы до 20 августа 2018 года.