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Экономика и финансы

В Набережных Челнах отремонтируют два ресурсных центра за 106 млн рублей

26 февраля 2018, 09:34

Ремонт в политехническом и педагогическом колледжах завершат до 20 августа текущего года.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах запланировали ремонт двух ресурсных центров. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

Ремонтные работы проведут в политехническом и педагогическом колледжах. 

Максимальная цена контракта составляет 106,2 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

В ресурсных центрах отремонтируют кровлю, заменят окна и починят двери. Кроме того, запланирован ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации.

Планируется завершить все работы до 20 августа 2018 года.


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