Ученые из Гарварда создали по-настоящему видящий искусственный глаз

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Ученые из Школы инженерных и прикладных наук Гарвардского университета разработали искусственный человеческий глаз с электронным управлением. Статья с итогами их работы опубликована в журнале Science Advances, сообщает ТК «Пятый канал».

Изобретение работает как обычный человеческий глаз — фокусировка производится сжатием или растяжением металинзы, установленной в искусственной мышце. Сама мышца — электромеханическое устройство, сделанное из упругого диэлектрического полимера и прозрачных электродов. Управляется она подачей напряжения разной мощности.

Искусственный глаз может различать окружающие его объекты и даже моргать. Он сверхкомпактен — его толщина составляет всего 30 микрометров. Единственное отличие прибора от обычного глаза — линза сделана не круглой, как хрусталик, а квадратной. Соответствующую форму имеет и зрительное поле устройства.

По сообщению создателей искусственного глаза, он способен корректировать ряд дефектов зрения, например, астигматизм. Помимо офтальмологии новая оптическая система может применяться в мобильных устройствах, очках виртуальной реальности и микроскопах.