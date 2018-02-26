Кот-оракул из Эрмитажа займется своей физической подготовкой

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Один из знаменитых котов Эрмитажа по кличке Ахилл, известный тем, что он был «предсказателем» результатов матчей Кубка конфедераций по футболу, сядет на диету и займется бегом в беличьем колесе, сообщает РИА Новости.

После того, как содержащиеся в Эрмитаже истребители мышей прошли диспансеризацию у ветеринара, выяснилось, что Ахилл имеет 850 граммов лишнего веса. Это не очень хорошо для кота, тем более, для такого, который будет «предсказывать» результаты игр футбольного мундиаля-2018. Поэтому Ахиллу была назначена подкрепленная тренировками диета.

Напомним, что способности Ахилла проявились летом прошлого года во время проведения Кубка конфедераций. Тогда кот-оракул предсказал результаты трех матчей.