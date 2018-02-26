Тайваньцы создали картонные мегаполисы для кошек

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Дизайнеры компании Cat Thing (Тайвань) спроектировали модульные картонные домики для кошек, созданные по принципу деталей конструктора. Котоводы могут собирать такие домики в соответствии со своими пожеланиями. Фото и видео кошачьего жилья нового поколения выложены на официальном сайте компании, сообщает портал Life.

Модульный принцип конструкции нового кошачьего жилья позволяет желающим порадовать своих домашних питомцев людям строить в своих домах целые мегаполисы, в которых усатые-полосатые могут полностью удовлетворить свою любовь к лазанию по коробкам. Кстати, площадь новых домиков позволяет кошкам не только в них спать, но и вволю порезвиться.