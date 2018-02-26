Студенты киевского медицинского университета устроили забастовку

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Бессрочно прекратить учебную и научную деятельность решили студенты и преподаватели Национального медицинского университета им. Богомольца в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Причиной забастовки студенты и преподаватели называют незаконные действия Минздрава Украины, которое в течение 2017 и 2018 годов требовал от руководства университета «осуществить растрату бюджетных средств в особо крупном размере». После того, как ректор вуза отказался, его уволили.

Занятия и научная деятельность университета остановлены на неопределённое время с 26 февраля. Все помещения вуза будут недоступны для посетителей, за исключением клиники, где лечатся пациенты.