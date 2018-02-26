Минувшая ночь стала для Москвы самой холодной в феврале

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Пронина Екатерина). Гидрометцентр России зафиксировал в Москве в ночь на 26 февраля температуру −19,8°С, сообщает Газета.Ru. Днем ранее был отмечен предыдущий рекорд этой зимы: температура воздуха составила −18,8°С.

Такие морозы являются аномальными: Гидрометцентр сообщил, что в столице объявлен оранжевый уровень опасности.

Однако абсолютным температурным рекордом для 26 февраля является температура −34,3°С, которая была зафиксирована в 1929 году.

Холоднее всего в Подмосковье прошлой ночью было в городе Клин, где температура воздуха составила −29,3°С.