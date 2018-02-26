«Водоканал» потратит 1,3 млрд рублей на модернизацию инженерных сетей Казани

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Водоканал потратит 1,3 млрд рублей на строительство и модернизацию инженерных сетей и сооружений в этом году. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

В этом году планируется провести следующие работы с объемом капиталовложений 1,3 млрд рублей: продолжение строительства КНС «Заречная», строительство коллектора для сброса промывных вод водозабора «Мирный», строительство сооружений по термомеханической переработке образующегося осадка, а также реконструкцию существующих сетей и сооружений, отметил Егоров.

«С 2019 года по инвестиционной программе при условии полного финансирования нами запланирована реализация таких крупных проектов, как строительство водопроводного узла „Дербышки“ с водоводами от Северо-восточного водопроводного узла, строительство водопроводного узла „Тэцовский“ с водоводами от Волжского забора, реконструкция Волжского забора», — сообщил докладчик.