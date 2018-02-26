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В Казани откроется фотовыставка Равиля Абушаева

26 февраля 2018, 09:54

С фотоработами ветерана Управления «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть» можно ознакомиться в здании филармонии.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани откроется фотовыставка альметьевца Равиля Абушаева. Свои работы ветеран Управления «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть» представит в филармонии имени Тукая, сообщили в республиканском совете Региональной общественной организации пенсионеров РТ, которая выступила организатором мероприятия.

Представить выставку удалось благодаря реализации стратегии действий в интересах старшего поколения России, рассчитанной до 2025 года.

По замыслу организаторов, фотографии, картины и изделия прикладного творчества, созданные руками пенсионеров, разместят в Татгосфилармонии на постоянной основе.


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