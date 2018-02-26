(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Три человека стали жертвами ДТП с участием двух грузовиков в Иркутской области, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла утром 26 февраля. Оба участника аварии двигались в попутном направлении. По невыясненным пока причинам, 26-летний водитель молоковоза «Хендай» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в прицеп лесовоза «КАМАЗ». От удара закрепленные в прицепе большегруза бревна разлетелись и засыпали кабину корейского грузовика. В аварии погибли три человека – водитель молоковоза и двое его пассажиров.