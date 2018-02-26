Алина Загитова отреагировала на критику своей произвольной программы

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Пронина Екатерина). На критику соперницей своего проката в командном турнире ответила Алина Загитова, выигравшая на Олимпиаде золотую медаль, сообщает RT. Эшли Вагнер, американская фигуристка, подвергла сомнению талант чемпионки.
По мнению Загитовой, американская соперница относится к типу людей, которым будет сложно принять доказательства. Однако саму спортсменку ее комментарии «только подстегнули». «Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой», — заявила Загитова, отметив, что, в таком случае, оценивать соперницу не будет.